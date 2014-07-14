СБУ обезвредила тайник с двумя российскими ПЗРК "Игла" (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сотрудники спецслужбы расшифровали карту юго-восточных районов Харьковской области, которая была изъята у боевиков диверсионной группы. Эта диверсионная группа была уничтожена украинскими военными во время проведения антитеррористических мероприятий вблизи поселка Ямполь Донецкой области.

Читайте такжеВ Запорожье СБУ ликвидировала банду, созданную спецслужбами РФ для осуществления терактовПосле расшифровки условных обозначений на карте правоохранители обнаружили и обезвредили в лесном массиве вблизи Изюма тайник, где хранились в боевом состоянии два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла-1" российского производства. Тайник боевиков была замаскирован, а подходы к нему заминированы.

Стрелковое оружие изъято, местность вблизи тайника разминирована.