США и ЕС обсуждают введение дальнейших санкций против России

США и Европейский Союз должны ввести дальнейшие санкции против России, в случае отсутствия ее усилий по деэскалации ситуации на востоке Украины.

Об этом шла речь в телефонном разговоре президента США Барака Обамы и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, сообщает Посольство Великобритании в Украине на своей странице в Facebook.

По словам спикера офиса Кэмерона, «оба лидера согласились, что Россия должна предпринять несколько шагов в направлении деэскалации ситуации, в частности относительно поддержки прекращения огня, освобождения всех заложников, предотвращения транзита оружия и боевиков через границу, поддержки наблюдательной миссии ОБСЕ на границе и принятия участия в дорожной карте по переговорам, которые могли бы привести к мирному разрешению конфликта».

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«При отсутствии таких усилий США и ЕС должны быть готовы ввести дальнейшие санкции против России, как было согласовано на саммите «Большой семерки» и на последнем Европейском Совете. Премьер-министр четко заявил, что такой будет его позиция на Европейском Совете в эту среду», - отмечает пресс-служба Кэмерона.