Комбат "Айдара": Уничтоженные под Луганском танки, куплены на деньги Януковича

Об этом в эфире "Подробностей" заявил начальник управления прессы Министрества обороны Богда Сеник.

"Сразу было принято решение и по колонне был нанесен удар и мы это подтверждаем - авиация сработала по пяти объектам, по позициям боевиков в Луганском аэропорту", - сообщил Сеник.

Вместе с тем он не считает пересечение границы с Украиной российскими танками вторжением на ее территорию.

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По его словам, техника, прорвавшаяся в Украину, является "очередным подтверждением того, что террористы действуют при технической поддержке из РФ".

В свою очередь командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук высказал мнение, что тяжелая военная техника, зафиксированная в Луганске, куплена в России на деньги экс-президента Виктора Януковича.

"Я думаю, работают деньги Януковича и его соратников, которые покупают технику для террористов",- сообщил Мельничук.