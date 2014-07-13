За время проведения АТО погибли 13 бойцов Нацгвардии

Об этом заявил в эфире телеканала ”112 Украина” заявил начальник медслужбы Нацгвардии Олег Михайлик.

”В зоне АТО много травмированных военнослужащих. Нацгвардия на сегодняшний день имеет около 130 травмированных, из которых на лечении находятся около 30. То есть, мы можем говорить, что 100 военных выздоравливают. Но, к сожалению, мы имеем 13 военнослужащих, в четверг на брифинге я говорил о 12, но за эти дни еще один военнослужащий погиб. И на сегодняшний день мы имеем 13 военных, которые потеряли жизнь”, - заявил Михайлик.

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Как сообщал УНИАН, АТО на востоке Украины началась 15 апреля.