Мыкола Вересень пригласит к разговору экс-министра здравоохранения Николая Полищука

Сегодня 4 февраля в 18.30 на волнах радио 106 FM и в 22.00 на телеканале СИТИ в программе "Без сантиментов - разговор с Мыколой Вереснем" будет принимать участие экс-министр здравоохранения Украины, советник Президента Украины, председатель Нацсовета по вопросам здравоохранения населения Украины, почетный гражданин г. Киева - Николай Полищук. Повтор интервью на телеканале СИТИ 5 февраля в 18.40.