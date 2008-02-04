Мыкола Вересень пригласит к разговору экс-министра здравоохранения Николая Полищука
14:13, 04 февраля 2008Политика
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Сегодня 4 февраля в 18.30 на волнах радио 106 FM и в 22.00 на телеканале СИТИ в программе "Без сантиментов - разговор с Мыколой Вереснем" будет принимать участие экс-министр здравоохранения Украины, советник Президента Украины, председатель Нацсовета по вопросам здравоохранения населения Украины, почетный гражданин г. Киева - Николай Полищук. Повтор интервью на телеканале СИТИ 5 февраля в 18.40.
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