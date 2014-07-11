В Славянске заработал общественный транспорт

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, сегодня автобусы вышли на 13 городских маршрутов из 30, а также возобновилось движение по восьми пригородным маршрутам.

В ОГА также сообщили, что в Славянске восстановлена почтовая связь - из 13 городских отделений открылись 12, закрытой остается почта в Семеновке. Заработало два отделения «Новой почты».

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В домах, уже подключенных к электроэнергии, восстанавливается работа лифтов – уже запущено 64 из имеющихся в городе 227.

Открываются магазины. Сегодня в супермаркеты торговой сети «АТБ», работавшей, что называется до последнего, начали завозить продукты, отметили в облгосадминистрации.

В настоящее время саперы продолжают осмотр объектов социальной сферы Славянска, в том числе школ и детских садов. От баррикад освободили четыре улицы, приступили к восстановлению наружного освещения.

В городе работает координационный штаб по восстановлению инфраструктуры. На месте его возглавляет первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Андрей Николаенко, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. В городах проводятся работы по восстановлению работы инфраструктуры, социальных служб, милиции, финансовых учреждений. Также работает миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем нуждающимся.