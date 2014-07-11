На следующей неделе жизнь в Славянске полностью восстановится - советник МВД
В освобожденный от боевиков Славянска активно возвращаются жители. И на следующей неделе жизнь в городе будет полностью восстановлена.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции рассказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
Он отметил, что речь идет о тысячах жителей Славянска, которые на сегодняшний день возвращаются домой.
Теперь, по его словам, самой большой проблемой города является возобновление электроснабжения.
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На данный момент электричество подается в шести микрорайонах и в центре Славянска, уже вторые сутки в городе работает канализация.
“Однако, полностью электро- и водоснабжение возобновится в середине будущей недели”, - сказал Шкиряк.
Также он добавил, что уже работает хлебозавод, возобновлено движение по 11 из 30 маршрутов общественного транспорта в городе.