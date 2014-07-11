В Раде хотят улучшить бытовые условия военных в зоне АТО

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Ирины Геращенко, члены ВСК, народные депутаты Геращенко, Лидия Котеляк, Алексей Кайда и Андрей Ильенко говорили с представителями вооруженных сил и Национальной гвардии во время посещения зоны антитеррористической операции (АТО).

В частности, по их мнению, лагеря, где дислоцируются украинские военные, должны быть оборудованы производными душами, столовыми и другими удобствами, в соответствии с мировыми стандартами.

Читайте такжеПорошенко: За каждую жизнь военных боевики заплатят десятками и сотнями своих

Также, по словам председателя ВСК Геращенко, народные депутаты обратились к министру внутренних дел Арсена Авакова и руководства Генштаба с просьбой предоставить полную информацию об обеспечении силовых структур средствами защиты и своим видением изменений в законодательство, что будет способствовать помощи в оснащении армии.