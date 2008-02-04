Ющенко пригласил Президента Шри-Ланки в гости

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Махинди РАДЖАПАКСЕ посетить с официальным визитом Украину.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, приглашение В.ЮЩЕНКО направил вместе с поздравлением Президенту Шри-Ланки по случаю национального праздника - Дня независимости Шри-Ланки.

Президент Украины отметил заметную активизацию контактов между двумя государствами. В то же время В.ЮЩЕНКО выразил уверенность в наличии значительного потенциала для развития двустороннего разнопланового сотрудничества.

По мнению В.ЮЩЕНКО, визит М.РАДЖАПАКСЕ в Украину мог бы придать существенный импульс развитию традиционно дружественных взаимоотношений между государствами и углублению сотрудничества на благо двух народов.