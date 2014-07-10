В Славянске нашли арсенал для партизанской войны российского производства

Найденное оружие - все с документами, названиями российских воинских частей и фамилиями ответственных офицеров, говорится в сюжете ТСН.

Разведчики натолкнулись на штаб боевиков в Славянске. Там обнаружили целый арсенал для партизанской войны.

В ящиках с боеприпасами были ярлыки с номерами воинских частей, откуда отправляли в Славянск оружие и мины. Написаны слова по - русски. Производство - смежной, северо-восточной страны.

Артиллерийский снаряд уничтожил автобус террористов, однако вещественные доказательства, кто и чем поддерживал боевиков на украинском Востоке, уцелели. Фронтовые заметки - по-русски. Русского стандарта - военная форма. Армейские каски и индивидуальные перевязочные пакеты - производства смежной федерации.

Общаться с репортерами местные не слишком настроены. Аргумент простой: их дома, так считают люди, разрушила армия. О том, что боевики стреляли отсюда по украинским военным, говорить не хотят.

Собственные позиции террористы устроили во дворе детского сада и на территории местной психиатрической больницы, и на разрушенном железнодорожном переезде. Отсюда они стреляли из передвижных зенитно-ракетных комплексов по украинской авиации. Отсюда отправляли "груз 200".

По автобану Харьков-Ростов почти не едут машины, ведь неразорвавшимися минами ту теперь усеяно все вокруг. Тем, кто все-таки решается теперь одолеть, хотя бы несколько сотен метров, по ростовской трассе в районе Славянска, приходится демонстрировать настоящие чудеса водительского мастерства. Официально дорога закрыта. Стабилизаторы мин торчат просто из асфальта. Саперы здесь уже работают, но работы у них - не на один день. Саперам приходится индивидуально работать с каждой миной, благодаря армейскому спецназу новых сюрпризов быть не должно.