Украинские военные уничтожили две установки "Град" боевиков

12:40, 09 июля 2014
Политика
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Украинские военные в районе Дмитровки уничтожили две системы реактивного огня БМ-21 "Град", которые использовали боевики.

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Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.Читайте такжеБоевики из "Града" обстреляли поселок возле Луганска - ИС

"В 11.55 в районе Дмитровки сводная батарея 2С3 отдельной механизированной бригады нанесла прицельный артиллерийский удар по определенной позиции боевиков. Следствием эффективных действий артиллеристов стало уничтожение двух систем реактивного огня БМ-21"Град", - говорится в сообщении.

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