Украинские военные уничтожили две установки "Град" боевиков

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.Читайте такжеБоевики из "Града" обстреляли поселок возле Луганска - ИС

"В 11.55 в районе Дмитровки сводная батарея 2С3 отдельной механизированной бригады нанесла прицельный артиллерийский удар по определенной позиции боевиков. Следствием эффективных действий артиллеристов стало уничтожение двух систем реактивного огня БМ-21"Град", - говорится в сообщении.