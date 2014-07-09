Украинские военные уничтожили две установки "Град" боевиков
12:40, 09 июля 2014Политика
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Украинские военные в районе Дмитровки уничтожили две системы реактивного огня БМ-21 "Град", которые использовали боевики.
Украинские военные уничтожили двух "Градах" боевиков / http://army.lv/
Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.Читайте такжеБоевики из "Града" обстреляли поселок возле Луганска - ИС
"В 11.55 в районе Дмитровки сводная батарея 2С3 отдельной механизированной бригады нанесла прицельный артиллерийский удар по определенной позиции боевиков. Следствием эффективных действий артиллеристов стало уничтожение двух систем реактивного огня БМ-21"Град", - говорится в сообщении.
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