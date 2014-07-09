В ВР достаточно голосов, чтобы ратифицировать Соглашение об ассоциации - депутат

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил народный депутат от фракции Удар Павел Розенко.

Политик отметил, что как только Соглашение будет внесено в украинский парламент, уже на следующий день оно будет ратифицировано.

"За нами дело не станет. Я убежден, что сегодня в Верховной Раде Украины есть конституционное большинство голосов за ратификацию этого документа. Поэтому проблем не будет", - подчеркнул Розенко.

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Кроме того, по его словам, фракция УДАРа вынесла на рассмотрение парламента постановление о самороспуске Верховной Рады Украины.

"Это политическое решение. ВР должна его принять", - считает нардеп.

Розенко предупредил, что если парламент будет затягивать этот процесс, то "придется хирургическими методами, так сказать, "ломая через колено", все же добиваться этого".