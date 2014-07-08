Впервые в истории на 29 минуте матча хозяйка ЧМ Бразилия проигрывает 5:0

23:35, 08 июля 2014
Политика
2 0
обновлено

Сборная Бразилии в матче с Германией в полуфинале Чемпионата мира в первом тайме проигрывает со счетом 5:0. 

Первый гол в исполнении Мюллера оказался в воротах хозяйки чемпионата еще на 11 минуте матча. Но настоящий разгром начался на 23 минуте - в течение шести минут сборная Германии безжалостно забила в ворота бразильцев еще 4 гола. 

Читайте такжеЧМ-2014, 1/2 финала, Бразилия - Германия - 0:5: онлайн-трансляция

Второй мяч забил Клозе, после чего сразу же два гола подряд забил Кроос, закончив почти идентичные комбинации своих партнеров, после паса с фланга низом. 

После того бразильцы, казалось бы, пришли в себя, но нет - немцы снова разорвали их оборону. В четвертый раз за 5 минут. Жирную точку поставил Хедира - 5:0.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter