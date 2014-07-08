В Макеевке боевики захватили распределительный центр: вывезли 1,5 тонн мясных изделий и документы

Неизвестные вооруженные люди захватили 7 июля одно из подразделений компании «АПК-ИНВЕСТ» (владелец - нардеп Борис Колесников) – распределительный центр в Макеевке. Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе отметили, что распределительный центр выполнял функции накопления готовой продукции (охлажденных мясных полуфабрикатов, готовых мясоколбасных изделий) и логистического распределения.

«Вывезено более 1,5 тонн продукции, имеющиеся в наличии материальные ценности и оргтехника, а также бухгалтерская документация. Жертв и пострадавших среди сотрудников компании нет», - отмечается в сообщении.

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По данным пресс-службы, на данный момент работа распределительного центра остановлена, сорваны поставки продукции партнерам, в том числе для розничной сети – ТД «М’ясна весна».

«Отгрузка и доставка нашей продукции станет возможна только после разблокирования терминала и восстановления его нормального функционирования. Компания надеется на скорейшее разрешение данной ситуации и приносит свои извинения бизнес-партнерам и нашим потребителям», - отмечается в сообщении компании.