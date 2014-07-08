Президент утвердил планы освобождения Луганска и Донецка - Коваль
У Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии есть утвержденный президентом Петром Порошенко план освобождения Донецка и Луганска от террористов.
Об этом в эфире 5 канала сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль, пишет Gazeta.ua.
"Порошенко утвердил планы освобождения Луганска и Донецка", - сказал Коваль.
Кроме того, по его словам, глава государства поддержал план очистки всего Донбасса от боевиков.
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"Верховный главнокомандующий Петр Порошенко утвердил план, который полностью предусматривает все этапы освобождения нашей земли от тех людей, которые там дестабилизируют обстановку", - отметил представитель СНБО.
Коваль также рассказал, что на границе с Украиной сосредоточились российские батальонные тактические группы, которые занимаются прикрытием государственной границы России.
"Они перешли к обороне своего участка границы с Украиной и сдерживанию от проникновения на территорию России всех террористических группировок", - подчеркнул он.
По словам Коваля, у российских военных есть "элементы ударных группировок".