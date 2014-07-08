Президент утвердил планы освобождения Луганска и Донецка - Коваль

Об этом в эфире 5 канала сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль, пишет Gazeta.ua.

"Порошенко утвердил планы освобождения Луганска и Донецка", - сказал Коваль.

Кроме того, по его словам, глава государства поддержал план очистки всего Донбасса от боевиков.

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"Верховный главнокомандующий Петр Порошенко утвердил план, который полностью предусматривает все этапы освобождения нашей земли от тех людей, которые там дестабилизируют обстановку", - отметил представитель СНБО.

Коваль также рассказал, что на границе с Украиной сосредоточились российские батальонные тактические группы, которые занимаются прикрытием государственной границы России.

"Они перешли к обороне своего участка границы с Украиной и сдерживанию от проникновения на территорию России всех террористических группировок", - подчеркнул он.

По словам Коваля, у российских военных есть "элементы ударных группировок".