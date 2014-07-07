9 июля британский министр по делам Европы Дэвид Лидингтон посетит с официальным визитом на Днепропетровщину

9 июля (среда) запланирован официальный визит Государственного министра по делам Европы МИД Великобритании Дэвида Лидингтона на Днепропетровщину.

К вниманию СМИ!

9 июля на Днепропетровщине ожидается официальный визит Государственного министра по делам Европы МИД Великобритании Дэвида Лидингтона.

Дэвид Лидингтон занимает пост государственного министра по делам Европы МИД Великобритании с мая 2010 года. В сферу его ответственности входит Европейский Союз; Европа, включая Балканы, Украину, Беларусь и Молдову; Россия, Южный Кавказ, Центральная Азия; НАТО и европейская безопасность; ОБСЕ и Совет Европы; отношения Foreign Office(внешнеполитического ведомства Великобритании, одного из департаментов британского правительства) с парламентом.

Во время визита предполагается следующая программа:

14-30 - сбор представителей СМИ

Место проведения: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 1, 1 этаж.

15-00 - пресс-конференция с участием Государственного Министра по делам Европы МИД Великобритании Дэвида Лидингтона и председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Валерьевича Коломойского

Место проведения: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 1, 7 этаж.

16-30 - Встреча Государственного Министра по делам Европы МИД Великобритании Дэвида Лидингтона со студентами и молодежью Днепропетровска

Место проведения: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 1, 1 этаж

Отметим, что программа визита может быть изменена.

Уважаемые коллеги!

Аккредитации продлится до 17.00 8 июля 2014 года (вторник).

В случае желания участвовать в пресс-мероприятиях, сообщите или пришлите свои данные ФИО, название СМИ, должность, контактный телефон

Контакты для аккредитации:

ereminaoksana1@gmail.com

alesya.didenko@gmail.com,

телефоны: (056) 742 70 71; 063-474-28-13; 066-24-28-570