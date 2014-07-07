Строительство инженерных сооружений на границе с РФ начнут с севера - пограничники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Павел Шишолин.

По словам Шишолина, строительство инженерных сооружений на границе с Россией начнется с Черниговской, Сумской, Харьковской областей и севера Луганской области.

Он добавил, что в течение двух недель будет представлен план обустройства государственной границы.

Читайте такжеГраница Украины закрыта огневым контролем - МВД“На сегодня есть серьезные сложности по организации этой работы в зоне АТО. Эти мероприятия начнутся с двух направлений. Мы начнем с Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В первую очередь из северных районов Луганщины до Красной Таливки включительно, а также меры по побережью Азовского моря до Амвросиевки. Также требует инженерного перекрытия участок на перешейке, на административной границе с Крымом”, - сказал Шишолин.

По его словам, в первую очередь для обустройства инженерных сооружений на границе необходимо вдоль линии границы выкопать ров для того, чтобы сделать невозможным продвижение грузовых автомобилей и бронетехники с российской стороны.

Читайте такжеНа Харьковщине все пункты пропуска на границе с РФ оборудуют четырехметровым рвом“Панацеи не существует. Как показывает опыт на границе США и Мексики, кто желает, все равно пролезет. Мы в первую очередь будем готовить рвы, чтобы остановить поток техники. 3,5 м ров, который еще до начала боевых действий был построен губернатором Донетчины, показал, что танки и грузовые автомобили уже не перелезут. Кроме того, мы обратим внимание на инженерные сигнализационные приборы, которые будут фиксировать факты пересечения границы. А в-третьих, это дороги, это мобильные силы и средства, башни и электронное наблюдение за линией границы”, - сказал Шишолин.

Кроме того, по словам заместителя председателя Госпогранслужбы, сейчас невозможно сказать, сколько будет стоить обустройство украинско-российской границы. Он добавил, что средств нужно очень много, и граница будет строиться по мере их поступления.

Ранее Шишолин заявил, что в нарушителей морской границы Украины будут стрелять на поражение.