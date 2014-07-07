Правительство в среду может принять программу восстановления освобожденных городов – Аваков

Об этом в Славянске Донецкой области сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает Радио Свобода.

«Специальную программу примет Кабмин. Я специально еду в среду на этот Кабмин. Этот город демонстративно должен быть восстановлен», - сказал Аваков, отвечая на вопросі жителей Славянска.Читайте такжеЯценюк дал Таруте один день на восстановление жизнеобеспечения Краматорска и Славянска

Отмечается, что украинские военные, участвующие в Антитеррористической операции, в течение последних дней освободили от пророссийских боевиков Славянск, Краматорск, Константиновку, Артемивск, Дружковку и несколько других населенных пунктов на востоке страны.

«Укрзализныця» планирует сегодня возобновить пассажирское сообщение между Славянском и Лозовой, Красным Лиманом и Харьковом. В Славянске после длительного перерыва открываются почтовые и банковские отделения.Читайте такжеНормальная жизнь в Славянске будет восстановлена в ближайшее время - Тарута

Пророссийские боевики дальше контролируют Донецк, Луганск, Горловку и несколько меньших городов. Украинские силовики продолжают АТО.