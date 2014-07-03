МВД объявило Николая Азарова в межгосударственный розыск

18:25, 03 июля 2014
Политика
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МВД по поручению Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) объявило в межгосударственный розыск бывшего премьер-министра Николая Азарова.

Николай Азаров объявлен в межгосударственный розыск / фото ZN.UA

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в МВД. "Азаров по поручению Генпрокуратуры объявлен в межгосударственный розыск", - отметил собеседник агентства.

Читайте такжеГПУ расследует 28 дел о злоупотреблении властью Януковичем и другими экс-чиновниками

Как сообщал УНИАН, 18 июня исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий заявил, что ГПУ расследует 28 уголовных производств по фактам злоупотребления властью и разворовывания бюджетных средств бывшим президентом Виктором Януковичем и другими бывшими высокопоставленными чиновниками.

По его словам, в этих производствах фигурируют сын бывшего президента Александр Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров, бывший первый вице-премьер Андрей Клюев, председатель НБУ Сергей Арбузов, министр агрополитики Николай Присяжнюк, министры юстиции Александр Лавринович, Елена Лукаш и другие бывшие высокопоставленные должностные лица.

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