МВД объявило Николая Азарова в межгосударственный розыск

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в МВД. "Азаров по поручению Генпрокуратуры объявлен в межгосударственный розыск", - отметил собеседник агентства.

Читайте такжеГПУ расследует 28 дел о злоупотреблении властью Януковичем и другими экс-чиновниками

Как сообщал УНИАН, 18 июня исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий заявил, что ГПУ расследует 28 уголовных производств по фактам злоупотребления властью и разворовывания бюджетных средств бывшим президентом Виктором Януковичем и другими бывшими высокопоставленными чиновниками.

По его словам, в этих производствах фигурируют сын бывшего президента Александр Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров, бывший первый вице-премьер Андрей Клюев, председатель НБУ Сергей Арбузов, министр агрополитики Николай Присяжнюк, министры юстиции Александр Лавринович, Елена Лукаш и другие бывшие высокопоставленные должностные лица.