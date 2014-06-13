Лоббисты Азарова в ЕС добиваются отмены санкций

Именно такую позицию занимает немецкая юридическая компания ”Альберт и Гайгер” (Alber & Geiger), которая лоббирует этот вопрос в ЕС, сообщил в интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе представитель компании Андреас Гайгер.

Эта фирма лоббирует исключение Азарова и его сына Алексея из «черного списка» ЕС, но не занимается обжалованием этого решения в суде ЕС.

”Они не должны быть в ”черном списке”, поскольку согласно статье 215 договора, санкции призваны заставить правительство изменить поведение. ЕС превысил бы свои полномочия, если бы ввел санкции в качестве политического наказания или для того, чтобы помочь вернуть разворованные средства”, - пояснил он такую позицию.

Гайгер считает, что Брюссель включил в список ”не тех людей”. ”У них нет никаких правовых оснований, поэтому они должны исключить их из списка”, - утверждает юрист.

Читайте такжеЯнукович, Азаров и Курченко через суд пытаются аннулировать санкции ЕС - СМИКроме того, он отмечает, что и до сих пор остается непонятным, кто нанял снайперов для расстрела майдановцев. ”Это могла быть оппозиция, могла быть Россия. Но нельзя, основываясь на угадывании, применять к кому-то санкции, утверждая, что он несет ответственность за расстрел Майдана”, - сказал Гайгер.

Отвечая на вопрос о перспективах дела в Европейском суде, юрист отметил, что его компания этим не занимается. ”Насколько я понимаю, они сделали совместный, с другими 10 лицами, суд. Мы обеспечиваем только политическое лоббирование, и я не могу комментировать дальнейшее судебное разбирательство”, - пояснил собеседник агентства.

Гайгер также сообщил, что других украинских клиентов на данный момент у компании нет.

Как сообщалось, Азаров добивается исключения из списка санкций ЕС, введенных против подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и виновных в подавлении массовых акций протеста в Украине.

Читайте такжеКанада вслед за ЕС заморозила активы бывших украинских чиновниковТакже бывший президент Украины Виктор Янукович, его сыновья и шесть других бывших чиновников, фигурирующих в санкционном списке Евросоюза, подали иски на решения ЕС о замораживании их активов.

По информации EUObserver, в суд также обратились бывший премьер-министр Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава Администрации президента Андрей Клюев и его брат, бизнесмен Сергей Клюев, бизнесмен Сергей Курченко и бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

Иски были поданы в период с 29 апреля по 15 мая.

ЕС 5 марта заморозил активы 18 украинских граждан, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине.