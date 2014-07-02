Порошенко предлагает ВР назначить Гелетея министром обороны

Как сообщает пресс-служба Главы государства об этом он сказал во время встречи с лидерами депутатских фракций и групп Верховной Рады.

В ходе встречи Глава государства отметил, что принял ряд решений относительно системных изменений в руководстве силового блока. По мнению Президента, силовой блок в условиях военной операции «требует усиления и серьезного, комплексного и системного реформирования».

«Сегодня мы нуждаемся в решительности и профессионализме военных для эффективных действий в зоне АТО”, - отметил Порошенко.

Президент назвал ключевыми проблемами Вооруженных сил, которые сегодня требуют решения, повышение боеспособности армии и обеспечения ее материально-техническими ресурсами.

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Глава государства отметил, что, принимая решение о кадровых назначениях силового блока, исходил из принципов профессионализма, решимости, самоотверженности.

Президент Украины заявил, что будет вносить в Верховную Раду на должность Министра обороны кандидатуру генерал-полковника Валерия Гелетея, на должность руководителя Генерального штаба - генерал-лейтенанта Виктора Муженко. Также Глава государства отметил, что для координации действий и повышения уровня управляемости силовым блоком он назначает первым заместителем Главы Администрации Президента по этим вопросам Юрия Косюка.

Также Президент обратил внимание на тот факт, что даже в условиях сегодняшних вызовов для государства, когда все силы должны мобилизоваться, фиксируются факты коррупционных деяний со стороны военных руководителей. «Я буду настаивать на очистке армии от воров и взяточников. Все коррупционеры в погонах должны ответить перед Законом за свои действия против народа Украины», - заявил Порошенко.