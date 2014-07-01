Консультации по урегулированию ситуации на Донбассе могут пройти в Минске - Геращенко

Народный депутат, уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко не исключает, что следующее заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в Минске (Беларусь).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко заявила в комментарии журналистам.

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По ее словам, речь идет о возобновлении работы “так называемой трехсторонней рабочей группы”. “И не исключено, что очередное заседание этой контактной группы будет проведено не на востоке Украины, а, возможно, это будет Минск”, - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, необходимо создать все условия для работы этой группы, в которой Украину будет представлять бывший президент Украины Леонид Кучма.

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На уточняющий вопрос журналистов, планирует ли президент Украины введение военного положения на востоке Украины, Геращенко четко не ответила, а лишь заметила, что “возобновлено АТО, и это решение поддерживается и военными, и гражданским населением”.

По ее словам, основная задача - необходимо сделать все для того, чтобы меньше всего пострадали мирные жители на востоке Украины.