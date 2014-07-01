На этой неделе Порошенко предложит ВР сменить руководство силовых ведомств - Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам народный депутат, уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.Читайте такжеПорошенко планирует провести "чистку" в силовом блоке - депутат

Она сказала: “На этой неделе президент Украины внесет кадровые предложения для усиления силового блока, а парламент должен их поддержать”.