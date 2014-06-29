Порошенко в телефонном разговоре призвал Путина не пропускать боевиков в Украину

Сегодня президент Украины Петр Порошенко, Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин в четырехстороннем телефонном разговоре обсудили реализацию мирного плана на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

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Во время разговора глава Украинского государства проинформировал собеседников о том, что Украина в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по реализации мирного плана в соответствии с решением Европейского Совета и придерживается в одностороннем порядке режима прекращения огня, который был провозглашен до 22:00 часов 30 июня. Также президент Украины выразил обеспокоенность ситуацией и отметил, что в течение последних суток были зафиксированы очередные факты нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Порошенко подчеркнул, что соблюдение режима неприменения силы должно происходить всеми сторонами.

Президент Украины призвал соблюдать условия мирного плана, прекратить нападения на украинские военные подразделения и блокпосты, освободить всех без исключения заложников.

Украина продолжает настаивать на возвращении под контроль Государственной пограничной службы всех пунктов пропуска. Президент Украины также призвал президента России усилить режим государственной границы со стороны России, чтобы прекратить проникновение на территорию Украины боевиков и наемников и поставку для них оружия и бронетехники.

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По результатам беседы президент дал поручение председателю Государственной пограничной службы Украины срочно провести консультации с Федеральной пограничной службой России для обеспечения механизма эффективного контроля за Украинско-российской границей.

Стороны договорились провести телефонный разговор в данном формате 30 июня. Кроме того, была достигнута договоренность о необходимости дальнейшей работы Трехсторонней контактной группы в ближайшее время.

Первый телефонный разговор в четырехстороннем формате состоялся 25 июня.