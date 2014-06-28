Возле АП активисты требовали возобновить проведение АТО

Как сообщает Громадське.ТВ, в «Марше против прекращения проведения АТО» приняли участие несколько проукраинских активистов.

Митингующие прошли шествием с Контрактовой площади к Администрации президента. К ним вышел на переговоры представитель администрации.

Один из активистов бросил дымовую шашку, что привело к словесному конфликта с сотрудником Госохраны.

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Как сообщал УНИАН, 20 июня президент Украины Петр Порошенко в рамках реализации мирного плана, который состоит из 15 пунктов, отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы. Ведение огня прекращено с 22 часов 20 июня до 10 часов 27 июня.

Такое решение было принято для того, чтобы террористы могли сложить оружие. Предусматривается, что боевые действия на время остановки АТО будут исключительно в ответ.

Вместе с тем, террористы продолжают обстреливать позиции украинских пограничников в пунктах пропуска и силовиков в местах дислокации АТО.

Поздним вечером 27 июня Порошенко на основании решения Совета национальной безопасности и обороны продлил режим неприменения силы до 22.00 понедельника, 30 июня.