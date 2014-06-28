Порошенко: Обновленная Конституция сформирует современную политическую нацию

Об этом говорится в обращении главы государства к украинскому народу по случаю Дня Конституции Украины.

«Сейчас Украина проходит едва ли не самое тяжелое за время своей независимости испытание - испытание на единство и территориальную целостность. Осознавая огромное значение Конституции и ее влияние на общественное развитие, я предложил Верховной Раде Украины изменения в Основной Закон. После их принятия мы в корне изменим принципы организации местной власти, которая не знала реформирования с начала 90-х годов», - отметил президент.

По его словам, полномочия и функции государственных администраций, которые будут ликвидированы, перейдут к исполнительным комитетам районных и областных советов. Состоится бюджетная децентрализация, значительная часть собранных налогов будет оставаться на местах.

«Благодаря изменениям в Конституцию впервые больше прав получит не Президент или парламент, а носитель власти – народ и органы местного самоуправления: сельские, поселковые, городские, районные и областные советы. Децентрализация, которая будет заложена в Конституции, предусматривает расширение полномочий местных общин, в частности и в вопросах исторической памяти, культурных традиций и языковой политики. Но единым государственным языком Украины был, есть и будет украинский язык», - подчеркнул Порошенко.

«Обновленная Конституция Украины укрепит фундаменты единства общества и заложит основу для формирования современной политической нации. В то же время единое виденье всеми политическими и общественными силами общей цели и ответственное отношение к решению актуальных задач создания государства станет залогом дальнейшего продвижения и процветания Украины», - говорится в обращении.

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Порошенко обратился ко всем гражданам с призывом объединить усилия ради взаимопонимания в обществе, успешного развития страны, счастливого будущего нынешнего и грядущих поколений.

Президент поздравил граждан с Днем Конституции Украины и пожелал мира, добра и согласия.

Как сообщал УНИАН, 26 июня президент внес в парламент проект изменений в Конституцию, который предусматривает децентрализацию власти в Украине и является одним из ключевых пунктов его мирного плана для Донбасса. Он надеется, что Верховная Рада примет изменения в Конституцию в первом чтении на пленарной неделе, которая начнется 1 июля.