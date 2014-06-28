Совет ООН принял резолюцию по Украине

Как сообщает Центр новостей ООН, резолюцию поддержали 23 делегации, против высказались 4 и 19 – воздержались.

Соавторы резолюции решительно осудили насилие и нарушения, совершенные незаконными вооруженными группами, включая похищения, незаконные задержания, убийства, пытки и жестокое обращение, исчезновения и притеснение журналистов, международных наблюдателей и других лиц.

В резолюции содержится призыв к членам всех незаконных вооруженных групп незамедлительно разоружиться и освободить задержанных, а также освободить занятые административные здания в соответствии с положениями Женевского совместного заявления.

Авторы резолюции приветствовали проведение 25 мая 2014 года президентских выборов в Украине. Вместе с тем, они выразили озабоченность тем, что «отдельные лица не смогли принять участие в голосовании в некоторых местах Луганской и Донецкой областей вследствие систематических действий незаконных вооруженных групп по срыву выборов, а также в Автономной Республике Крым и городе Севастополе».

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В резолюции говорится о необходимости немедленного прекращения всех актов дискриминации и притеснений, в том числе в Крыму. «Совет призывает к немедленному прекращению всех актов дискриминации и притеснений, в частности в отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам и коренным народам, а также других жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые не поддержали незаконный референдум, включая этнических украинцев и крымских татар», - отмечается в принятом документе.

В нем говорится, что все заинтересованные стороны в Украине должны содействовать созданию безопасных и благоприятных условий для журналистов с тем, чтобы они могли независимо и без необоснованного вмешательства выполнять свою работу.

Эта резолюция призывает правительство Украины продолжать усилия по проведению реформ, направленных на укрепление защиты прав человека всех граждан, верховенства закона и демократии, в частности в областях, определенных миссией по наблюдению.