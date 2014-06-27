По улицам Луганска ездят танки (фото)
12:19, 27 июня 2014Политика
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Веб-камеры в Луганске сняли передвижение танков по городу.
Танки на дороге в Луганске / Скриншот веб-камеры
Сегодня, 27 июня в 6 часов утра военную технику видели в районе Луганского автовокзала, пишет informator.lg.ua.
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Пользователи соцсетей выложили скриншот с веб-камер. На фото видно, как несколько танков едут по улице и поворачивают в направлении областного военкомата.
Издание отмечает, что областной военкомат находится под контролем боевиков.
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