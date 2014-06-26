Митрополит Владимир находится в тяжелом состоянии, церковь просит молитв

Ночью у него открылось кровотечение, передает ТСН.

Врачи киевского Центра сердца срочно останавливали кровопотерю.

Ныне предстоятель УПЦ МП настолько слаб, что не выдержит никаких оперативных вмешательств, говорят в медицинском учреждении.

"Состояние несколько ухудшилось. Нам удалось справиться с этой ситуацией. На утро состояние стабильно тяжелое. Он в сознании, узнает людей, благословляет", - рассказал директор киевского городского Центра сердца Борис Тодуров.

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У митрополита Владимира Сабодана онкологическое заболевание и болезнь Паркинсона. Кроме того, он перенес операции на сердце и бедре.

Состояние здоровья иерарха значительно ухудшилось в январе. По словам его секретаря Александра Драбинко, митрополит не имел должного лечения.

Окружение владыки просит молиться за него и избегает других комментариев. Блаженнейший находится в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

За предстоятеля УПЦ МП молятся и в Киевском Патриархате, потому что там считают фигуру митрополита Владимира объединяющей для Украины.

"Мы всегда говорили о том, что чем дольше он будет жить, тем лучше будет для Украины. И поэтому сейчас, когда состояние его здоровья ухудшилось, мы, как и раньше, молимся и призываем также к этой молитве всех наших верующих", - сказал пресс-секретарь УПЦ-КП владыка Евстратий Зоря.