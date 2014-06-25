В Донецкой области террористы отпустили из плена преподавателя института

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили коллеги Олега Галазюка, проживающие в Торезе.

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По их словам, Олега Галазюка удерживали в заложниках в городе Макеевке и освободили 22 июня. «Он вышел из плена изможденным, избитым. Боевики забрали все личные вещи, деньги, которые были при нем», - рассказал коллега, добавив, что в то время, пока Олег Галазюк находился в заложниках, террористы, забрав у него ключи, «ограбили его дом, вынесли бытовую технику и все ценное, что только нашли».

Как сообщал УНИАН, 4 июня в Торезе Донецкой области террористы за проукраинские взгляды похитили преподавателя Торезского факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента Оленга Галазюка. По словам очевидцев, «неизвестные люди подъехали на двух машинах, четверо из них зашли в институт и вывели преподавателя под руки; люди были в камуфляжной форме, с русским говором и у них были какие-то непонятные нашивки».