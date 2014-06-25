Аваков: в Одессе предотвращены несколько терактов

Как сообщает пресс-служба ведомства, у задержанных милиция изъяла три взрывных устройства. Одно самодельное взрывное устройство они пытались пронести к месту проведения митинга возле Консульства России. Еще два устройства сотрудники милиции обнаружили позже.

По словам Авакова, задержанные молодые люди планировали совершить теракт в тот день, когда в Одессе вспоминали жертв событий, произошедших 2 мая в местном Доме профсоюзов.

Благодаря тому, что милицией были приняты необходимые меры безопасности в местах скопления людей, злоумышленники не решились на совершение преступления. Позже молодые люди попытались совершить задуманное во время митинга возле Генерального консульства РФ в Одессе, однако их задержали правоохранители.

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Сотрудники милиции обнаружили еще два взрывных устройства. Один из них, который был обнаружен последним, был изготовлен технически грамотно и имел достаточно большую мощность.

Аваков подчеркнул, что действия задержанных молодых людей были направлены на дестабилизацию обстановки в городе. Он заверил, что МВД Украины настроено обеспечить правопорядок в регионе.

"Министерство внутренних дел делает все для того, чтобы показать людям, что они защищены, а то, что произошло в Одессе - больше не повторится", - сказал глава МВД.