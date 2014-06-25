Куницын стал внештатным советником Президента
00:57, 25 июня 2014Политика
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Президент Петро Порошенко назначил Сергея Куницына внештатным советником Президента.
Куницын / rus.newsru.ua
Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.
Сергей Куницын – депутат Верховной Рады от УДАРа. 27 февраля - 26 марта был постоянным представителем Президента в Крыму. Дважды, в периоды с 1998 по 2001 и 2002-2005, занимал должность председателя Совета Министров Автономной Республики Крым.
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