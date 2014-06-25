Куницын стал внештатным советником Президента

Президент Петро Порошенко назначил Сергея Куницына внештатным советником Президента.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента. Сергей Куницын – депутат Верховной Рады от УДАРа. 27 февраля - 26 марта был постоянным представителем Президента в Крыму. Дважды, в периоды с 1998 по 2001 и 2002-2005, занимал должность председателя Совета Министров Автономной Республики Крым.

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