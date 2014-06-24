Дело ректора-беглеца Мельника направлено в суд

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в рамках уголовного производства, открытого по. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что в июле 2013 года экс-ректор Национального университета Государственной налоговой службы принял неправомерную выгоду в значительном размере за содействие в зачислении двух поступающих в это учебное заведение.Читайте такжеРектор-беглец Мельник готовится к суду

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога в размере 609 тысяч гривень. Кроме того, наложен арест на принадлежащие ему объкты недвижимости и денежные средства. Обвинительный акт передан в Ирпеньский городской суд Киевской области.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 года при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник убежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

1 апреля 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Facebook, что Мельник был задержан в столичном аэропорту «Борисполь», куда он прилетел из Лондона.Читайте такжеРектор-взяточник Мельник подал в суд на бывшего главу Миндоходов

2 апреля Печерский районный суд Киева избрал Мельнику срок ареста до 30 мая, предоставив ему возможность быть освобожденным из-под стражи в случае внесения вышеуказанной суммы залога.

15 апреля Апелляционный суд Киева уменьшил на месяц избранный судом первой инстанции срок ареста Мельнику и оставил возможность быть освобожденным из-под стражи в случае внесения залога.