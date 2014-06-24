Террористы пытались захватить отдел милиции в Северодонецке - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Владимир Чеповой.

По его словам, «23 июня в 12.00 в Северодонецке в помещение отдела милиции зашли около 60 боевиков, которые требовали от работников отдела перейти на сторону террористов».

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«После отказа неизвестные покинули помещение и работники остались работать на своих местах», - сообщил пресс-секретарь СНБО.