Террористы пытались захватить отдел милиции в Северодонецке - СНБО
12:52, 24 июня 2014Политика
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Террористы пытались захватить отдел милиции в Северодонецке Луганской области.
Милиция отказалась перейти на сторону террористов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Владимир Чеповой.
По его словам, «23 июня в 12.00 в Северодонецке в помещение отдела милиции зашли около 60 боевиков, которые требовали от работников отдела перейти на сторону террористов».
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«После отказа неизвестные покинули помещение и работники остались работать на своих местах», - сообщил пресс-секретарь СНБО.
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