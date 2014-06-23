Дещица выступает против визового режима с Россией
Бывший и. о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица выступает против введения визового режима с Россией.
Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.
«Знаете, я считаю, что введение визового режима должно чему-то служить, должна быть какая-то цель. Если наша цель – остановить российскую агрессию, переброску российских диверсантов и военной техники через нашу границу, то введение визового режима этот вопрос не решит», - сказал Дещица.
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Он отметил, что введение визового режима будет требовать многих усилий, времени и дополнительных средств, в частности, принятия соответствующих решений по различным инстанциям.
По словам Дещицы, Украина только потеряет время, поскольку за этот период через границу все равно будут перебрасывать военных.
«Поэтому введение визового режима – не то, что поможет нам с вызовами, с которыми мы сегодня столкнулись. Нужно остановить поставки российской техники в восточные регионы», - добавил Дещица.