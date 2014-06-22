Луценко: Путин шантажирует Украину газом и Донбассом

Об этом в эфире "Событий недели" заявил внештатный советник президент Петра Порошенко, экс-глава МВД Юрий Луценко.

"Риторика: пусть Украина признает газовый договор, а потом мы уйдем с Донбасса, теперь негласно раздается от всех официальных и неофициальных лиц Российской Федерации. Мы не можем поддаться на такой шантаж", - отметил он.

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По мнению Луценко, очередные военные учения, которые Россия начала у наших границ, являются очередным элементом такого газового шантажа.

"Хотя на самом деле мы должны понимать, что и до сих пор сохраняется угроза военного вторжения в Украину. "Ура-патриотическая" риторика ничего не стоит, когда дело дойдет до прямого военного столкновения Украины и РФ. Именно поэтому политики пытаются избежать худшего сценария. И именно поэтому Порошенко предлагает свой мирный план прежде всего Путину: заберите своих террористов и военных", - отметил Луценко.