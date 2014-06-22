Пикетчики бросили в консульство РФ в Киеве несколько орехов и ушли

Как передает корреспондент УНИАН, они бросили в направлении окруженного милицией здания консульства несколько сорванных с ближайших деревьев орехов, оставили две автомобильные шины, после чего ушли.

Читайте такжеВ Одессе провокаторы под видом журналистов пытались пронести в Генконсульства РФ взрывчаткуЧто касается акции протеста, которую устроили активисты Майдана возле Киево-Печерской лавры, она завершилась без каких-либо нарушений правопорядка.

По сообщению столичного главка милиции, люди, которые стояли у ее стен, разошлись.