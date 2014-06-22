Те, кто разжигает войну против Украины, предали павших в борьбе с фашизмом - Яценюк

Об этом говорится в его обращении к украинцам по случаю Дня скорби и почтения памяти жертв войны в Украине, сообщили УНИАН в Департаменте информации и связей с общественностью Секретариата Кабмина.

«73 года назад для миллионов украинцев началась самая страшная война в мировой истории. За победу в ней Украина заплатила колоссальную цену - во время войны погиб каждый пятый украинец», - отметил Яценюк.

По словам премьера, «те, кто выжил, были уверены - мир навсегда пришел на нашу землю. Те, кто сегодня разжигает войну против украинского народа, предали павших в боях, замученных и убитых на оккупированных территориях. Они вновь несут нам смерть и разруху. Лучшие сыновья и дочери Украины снова вынуждены брать в руки оружие, чтобы отстоять нашу страну, наше достоинство, наше будущее».

Читайте такжеПорошенко обратился к украинцам в связи с Днем скорби и почтения памяти жертв войныВ то же время Яценюк убежден, что украинцы с каждым днем становятся сильнее, мудрее и более действенными.

«Сегодня мы поклоняемся подвига тех, кто отстоял мир в войне с фашизмом, и склоняем голову перед героизмом погибших в борьбе против террористов и наемников, которые подняли руку на мир и спокойствие наших людей. Наша победа вырастает из мужества, ответственности, любви и глубокой веры в нее. Мы с каждым днем становимся сильнее, мудрее и более действенными. Мы многому научились за последние месяцы и продолжаем учиться быстрее, чем многие надеялись», - говорится в обращении.