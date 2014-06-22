Дома и предприятия на Донбассе будут восстановлены за государственный счет - Порошенко

Об этом сообщил в своем видеообращении Президент Украины Петр Порошенко.

"В условиях децентрализации Донбасс сам не справится со своими проблемами. На помощь придет не только вся Украина, но и Европейский Союз. Мы поможем в восстановлении разрушенной боевиками инфраструктуры. Восстановим за счет государства жилье, разрушенное во время боевых действий, производственные помещения. Жители Донбасса будут иметь куда вернуться, где жить и где работать", - подчеркнул Порошенко.

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По его словам, программа создания новых рабочих мест на Донбассе готовится при содействии Евросоюза.

"Речь, кстати, не только о бесплатных или дешевых кредитах, а о системе страхования политических рисков для инвесторов в экономику Донбасса. Понятно, что никаких инвестиций не будет, пока не наступит мир", - отметил он.

По мнению Порошенко, мирный план не может быть воплощен без широкой поддержки жителей Донбасса и Луганщины.

По его словам, боевики должны чувствовать не только давление со стороны Киева, но и возмущение и неприятие со стороны жителей оккупированных ими населенных пунктов. "Например, мариупольцы, жители северной Луганщины, западной Донетчины сказали свое веское слово - и у них мир. Это банды наемников парализовали нормальную жизнь, оставили людей без средств к существованию. Думаю, что сегодня прозрели даже те, кто пару месяцев назад предоставлял свои тела и души для создания щитов", - подчеркнул Президент Украины.