В ОБСЕ отмечают большой поток людей, выезжающих с востока Украины
В ОБСЕ отмечают большой поток внутриперемещенных лиц, которые выезжают с востока Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре спикер Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.
Читайте такжеРабота Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине может быть продолжена на полгода
«Что касается внутриперемещенных лиц, наблюдается достаточно большой поток за последние несколько дней», - сказал он.
Боцюркив заверил, что в следующие три недели будет усилена возможность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Он напомнил, что сейчас члены этой миссии находятся в 10 местностях Украины.
По его словам, за последние сутки в Харьков прибыли свыше 500 внутриперемещенных лиц, большинство из которых - женщины и люди преклонных лет.
Боцюркив отметил, что в Одессе также зарегистрировано около 500 внутриперемещенных лиц из Крыма и нескольких сотен - из восточной Украины. При этом он заметил, что люди, которые выезжают из «горячих точек», не все регистрируются в местных органах власти, что вносит определенную путаницу.