В ОБСЕ отмечают большой поток людей, выезжающих с востока Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре спикер Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.

Читайте такжеРабота Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине может быть продолжена на полгода

«Что касается внутриперемещенных лиц, наблюдается достаточно большой поток за последние несколько дней», - сказал он.

Боцюркив заверил, что в следующие три недели будет усилена возможность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Он напомнил, что сейчас члены этой миссии находятся в 10 местностях Украины.

По его словам, за последние сутки в Харьков прибыли свыше 500 внутриперемещенных лиц, большинство из которых - женщины и люди преклонных лет.

Боцюркив отметил, что в Одессе также зарегистрировано около 500 внутриперемещенных лиц из Крыма и нескольких сотен - из восточной Украины. При этом он заметил, что люди, которые выезжают из «горячих точек», не все регистрируются в местных органах власти, что вносит определенную путаницу.