ГСЧС Украины заказала бронежилеты и каски в польском государственном холдинге

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь PHO Моника Конецко, но отказалась дать больше деталей, объяснив это коммерческой тайной.

”Подтверждаю, что мы получили заказ от украинской ГСЧС на бронежилеты и каски. В связи с коммерческой тайной не могу предоставить информацию о стоимости заказа и отдельной цене каждой заказанной единицы оснащения”, - сказала она, отвечая на запрос агентства.

Пресс-секретарь также отказалась уточнить, когда этот заказ может быть выполнен, и были ли уже какие-то поставки.

Конецко не уточнила, сколько бронежилетов и касок позволяют ежемесячно производить мощности компаний, входящих в этот холдинг.

Представитель одной из польских компаний, работающих на этом рынке, сказал корреспонденту УНИАН, что бронежилеты, которые могут защитить военных в бою, в Польше стоят от 600 до 1,5 тыс. евро, и цена зависит от качества.

По словам собеседника агентства, в последнее время его компания получила несколько запросов от фирм из Украины, которые интересовались бронежилетами класса 5А. «Это бронежилет, который защищает от пули из снайперской винтовки Драгунова, - сказал он. – Это один из самых качественных продуктов на рынке, который защищает от практически всего стрелкового оружия за исключением такого, где используются специальные кули».

Цена такого бронежилета в Польше, по его словам, около 1 тыс. евро.

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Представитель компании, который согласился поделиться информацией на условиях анонимности, отметил, что каски для военных стоят около 350 евро. Он добавил, что цена может быть значительно ниже в случае заказа большого количества снаряжения.

Представитель другой компании, которая также работает на польском рынке такого типа продукции, сказал УНИАН, что бронежилет может стоить от 250 до 5 тыс. евро. ”Бронежилет - это не товар, который лежит на полке. Его изготовляют под конкретный заказ клиента. Может стоить очень дешево или очень дорого”, - сказал он и подтвердил, что каски в Польше стоят около 350 евро.

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Как сообщал УНИАН, и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль заявил, что министерство заказало 28 тыс. бронежилетов украинского производства стоимостью 4,120 тыс. грн. 14 тыс. таких бронежилетов уже доставлены участникам АТО.

Коваль заявил, что Антимонопольный комитет Украины на этой неделе заблокировал закупку бронежилетов из-за жалобы одной из фирм - участниц тендера, которая предлагала поставить бронежилеты типа ”Корсар-4” по цене 17,7 тыс. грн.

Ранее Минобороны сообщало, что закупает бронежилеты для военных с ”4-м уровнем защиты”.