Возле Ямполя уничтожены укрепленные позиции террористов - спикер СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер информационного центра СНБО Владимир Чеповой.

“Украинские силовики продолжают создавать кольцо окружения вокруг населенных пунктов и районов, где дислоцируются боевики. Особое внимание - населенному пункту Закотное Луганской области, который важен для террористов, поскольку именно через него в последнее время осуществлялась поставка в Славянск оружия и боеприпасов. В результате боевых действий в районе городов и населенных пунктов Ямполь, Кривая Лука, Ильичевка Краснолиманского района Донецкой области силами боевой авиации и артиллерии уничтожены укреплены позиции боевиков”, - сказал Чеповой.

Он добавил, что на данный момент Вооруженные силы и Национальная гвардия освободили от террористов Кировск, что вблизи Красного Лимана. Также взят под контроль мост через Северский Донец, а Славянск фактически заблокирован украинскими военными.

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По словам Чепового, в который раз было отражено нападение на центральную базу хранения бронетехники в Артемовске.

Кроме того, спикер инфоцентра СНБО сообщил, что силы АТО “реагируют на движение колонны российских грузовиков из 7 КамАЗов без опознавательных знаков на маршруте Снежное - Ямполь - Славянск”.