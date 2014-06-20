Смертность в Украине в 2,5 раза выше, чем в ЕС
11:17, 20 июня 2014Политика
0 0
Смертность в Украине в 2,5 раза выше, чем в странах Евросоюза. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец во время выступления в Верховной Раде Украины.
Продолжительность жизни в Украине почти на 10 лет меньше, чем в ЕС / horde.me
"К сожалению, смертность в Украине почти в два раза выше, чем в Европе. Показатель составляет 14,5%, тогда как в Европе - 6,9%", - заявил Лазоришинец.
"Продолжительность жизни в Украине почти на 10 лет меньше, чем в Европе", - добавил он, сообщает РБК-Украина.
Читайте такжеВ Украине от рака умирает каждый второй ребенок с онкологическим диагнозом
По его словам, это приводит к негативной демографической динамике в Украине.
Лазоришинец указал на необходимость реформирования в сфере здравоохранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter