Смертность в Украине в 2,5 раза выше, чем в ЕС

"К сожалению, смертность в Украине почти в два раза выше, чем в Европе. Показатель составляет 14,5%, тогда как в Европе - 6,9%", - заявил Лазоришинец.

"Продолжительность жизни в Украине почти на 10 лет меньше, чем в Европе", - добавил он, сообщает РБК-Украина.

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По его словам, это приводит к негативной демографической динамике в Украине.

Лазоришинец указал на необходимость реформирования в сфере здравоохранения.