Тела погибших в катастрофе Ил-76 переправлены в Днепропетровск

Об этом сообщил исполняющий обязанности командующего высокомобильных десантных войск Юрий Галушкин на заседании парламентской ВСК по вопросам расследования обстоятельств уничтожения военно-транспортного самолета воздушных сил Ил-76.

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“Тела погибших вчера ночью доставили в Днепропетровск, и уже сегодня начнется процедура их идентификации”, - сказал Юрий Галушкин.

Как сообщил УНИАН 14 июня около 1.10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, было 40 военнослужащих. Все они погибли.