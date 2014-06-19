ГПУ открыла дело против Богатыревой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В частности, по данным Главного следственного управления ГПУ, речь идет о растрате 63,5 млн грн при осуществлении в течение 2011-2013 годов закупки иммунобиологических препаратов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования по существенно завышенным ценам, а также средств в сумме 279 млн грн, которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулинов «Индар» в ЗАО «По производству инсулинов «Индар».

Кроме того, Главное управление защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Генеральной прокуратуры начало уголовное производство по факту совершения должностными лицами Минздрава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Читайте такжеГПУ расследует факт вывода Арбузовым средств в офшорыТак, в ходе прокурорской проверки установлено, что указанные должностные лица умышленно, вопреки запрету Государственной службы Украины лекарственных средств на реализацию, хранение и применение иммунобиологических препаратов, безосновательно перечислили обществу бюджетные средства на общую сумму 6,4 млн грн.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляет прокуратура Киева.

Как сообщалось, по результатам проверок, проведенных Генеральной прокуратурой Украины, начато уголовное производство в отношении должностных лиц ЧАО «По производству инсулинов «Индар», которые умышленно незаконно завысили цены лекарственные средства, закупались Министерством здравоохранения Украины, чем нанесли государству убытков на сумму 3,3 млн грн (ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины).