Пропавший депутат-регионал Левченко вышел на связь

Об этом сообщили источники в окружении депутата.

По словам собеседника агенства сейчас он находится в безопасности. Инцидент с попыткой захвата дейтсивтельно имел место в Днепропетровской области. Кто именно были похищавшие его люди, источник не уточнил.

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Как сообщал ранее "ОстроВ", соратники потеряли связь с народным депутатом Украины Партии регионов, председателем Донецкой областной организации ПР Николаем Левченко.

Вчера Николай Левченко был в Донецке. По информации "ОстроВа", он на своем автомобиле возвращался в Киев. Связь с ним пропала в момент нахождения авто депутата на территории Днепропетровской области.