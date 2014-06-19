Пропавший депутат-регионал Левченко вышел на связь

11:28, 19 июня 2014
Политика
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Народный депутат Николай Левченко, пропавший накануне, вышел на связь. 

Николай Левченко

Об этом сообщили источники в окружении депутата. 

По словам собеседника агенства сейчас он находится в безопасности. Инцидент с попыткой захвата дейтсивтельно имел место в Днепропетровской области. Кто именно были похищавшие его люди, источник не уточнил.

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Как сообщал ранее "ОстроВ", соратники потеряли связь с народным депутатом Украины Партии регионов, председателем Донецкой областной организации ПР Николаем Левченко. 

Вчера Николай Левченко был в Донецке. По информации "ОстроВа", он на своем автомобиле возвращался в Киев. Связь с ним пропала в момент нахождения авто депутата на территории Днепропетровской области. 

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