Пропавший депутат-регионал Левченко вышел на связь
11:28, 19 июня 2014Политика
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Народный депутат Николай Левченко, пропавший накануне, вышел на связь.
Николай Левченко
Об этом сообщили источники в окружении депутата.
По словам собеседника агенства сейчас он находится в безопасности. Инцидент с попыткой захвата дейтсивтельно имел место в Днепропетровской области. Кто именно были похищавшие его люди, источник не уточнил.
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Как сообщал ранее "ОстроВ", соратники потеряли связь с народным депутатом Украины Партии регионов, председателем Донецкой областной организации ПР Николаем Левченко.
Вчера Николай Левченко был в Донецке. По информации "ОстроВа", он на своем автомобиле возвращался в Киев. Связь с ним пропала в момент нахождения авто депутата на территории Днепропетровской области.
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