ВР сегодня рассмотрит кадровые назначения

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время перед этим ВР планирует включить в повестку дня сессии ряд законопроектов. В частности, о реформировании системы управления единой газотранспортной системой Украины, а также законопроект об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе.

Также предусмотрено включить в повестку дня законопроект о введении санкций в отношении лиц, причастных к оккупации и аннексии Крыма и Севастополя.

Кроме того, парламент планирует включить в повестку дня и сразу принять решение по поводу законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об ответственности за финансирование сепаратизма).

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Также в первом чтении, в частности, будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в приложение №3 к Закону “О государственном бюджете Украины на 2014 год” (об обороноспособности государства).

В то же время во втором чтении будут рассматриваться, в частности, законопроекты о реабилитации незаконно осужденных лиц и о высшем образовании.

Кроме того, включить в повестку дня сессии также планируется проект постановления об обращении ВР к Кабмину о денонсации Соглашения между правительствами Украины и Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и РФ.

Как сообщал УНИАН, 18 июня президент Петр Порошенко подал в ВР проект постановления, которым предлагает Верховной Раде назначить Валерию Гонтареву на должность председателя Национального банка вместо Степана Кубива.

Также президент внес в ВР представление о даче согласия на назначение Виталия Яремы на должность генерального прокурора Украины.

Кроме того, Порошенко внес в парламент представление на освобождение Андрея Дешицы от исполнения обязанностей министра иностранных дел Украины и о назначении Павла Климкина министром иностранных дел Украины.

Ожидается, что 19 июня Порошенко в парламенте будет представлять эти кандидатуры.

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