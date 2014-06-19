Исчез нардеп-регионал Левченко

08:35, 19 июня 2014
Политика
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Вчера вечером исчез народный депутат Украины от Партии регионов, председатель Донецкой областной организации ПР Николай Левченко. 

Николай Левченко

По информации «Новости Донбасса», помощники Левченко не могут выйти с ним на связь. Не отвечает и водитель нардепа.

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В оркужении Левченко не исключают, что его могли похитить. 

Напомним,  вчера Левченко заявил, что Донецкая областная организация Партии регионов из-за боевых действий прекращает политическую деятельность и будет заниматься помощью пострадавшим в результате боев гражданам.

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