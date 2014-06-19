Исчез нардеп-регионал Левченко
08:35, 19 июня 2014Политика
0 0
Вчера вечером исчез народный депутат Украины от Партии регионов, председатель Донецкой областной организации ПР Николай Левченко.
Николай Левченко
По информации «Новости Донбасса», помощники Левченко не могут выйти с ним на связь. Не отвечает и водитель нардепа.
Читайте такжеПР на время АТО прекратила политическую деятельность на Донбассе
В оркужении Левченко не исключают, что его могли похитить.
Напомним, вчера Левченко заявил, что Донецкая областная организация Партии регионов из-за боевых действий прекращает политическую деятельность и будет заниматься помощью пострадавшим в результате боев гражданам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter