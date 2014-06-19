Эттингер: энергетический сектор РФ как объект санкций ЕС должен быть в конце списка, а не в начале

Как сообщает собственный корреспондент агентства УНИАН, об этом он заявил в среду в Брюсселе во время встречи с журналистами, комментируя информацию относительно требования со стороны США, чтобы ЕС применил санкции к этому сектору.

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"Моя позиция заключается в том, что энергетический сектор - не лучший сектор для санкции. И это должно быть наше решение. В нашем списке санкций газ, нефть, энергетика должны быть не в начале, но в конце", - заявил он.

Эттингер подчеркнул, что Россия является важнейшим импортером нефти и газа в ЕС: "Это должна быть наша внутренняя дискуссия. Мы можем получить советы, но это должна быть наша европейская дискуссия и решения".