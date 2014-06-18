США поддержали план Порошенко по прекращению огня

Об этом сказала журналистам в среду представитель госдепартамента Джен Псаки, пишет РИА Новости.

"Мы, конечно, приветствуем заявление президента Порошенко, что Украина реализует прекращение огня в качестве первого шага мирного плана, который он обсуждал с президентом Путиным вчера вечером", — сказала Псаки.

"Однако это были односторонние шаги, эти шаги были предприняты украинским правительством, за что мы их, разумеется, одобряем в их усилиях. Но, очевидно, им нужен партнер в этих усилиях", — добавила представитель госдепартамента.

Она призвала Россию "поддержать мирный план".

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Порошенко в среду заявил, что после восстановления контроля на границе украинскими силовиками он отдаст приказ прекратить огонь на востоке.

За этот период будет предложена амнистия для тех, кто сложит оружие и не совершал тяжких преступлений.

Порошенко также обещает создать коридор для того, чтобы террористы имели возможность без оружия покинуть территорию Украины.